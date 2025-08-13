Пригожина затравили после кончины зятя на СВО

Пригожина затравили после кончины зятя на СВО
Фото: АГН "Москва"
Знакомые встали на защиту продюсера

После новости о том, что зятя Иосифа Пригожина официально признали погибшим на СВО, продюсер столкнулся с жесткой критикой со стороны общественности. Некоторые стали обвинять его в том, что дети Валерии не отправились на военную службу – их якобы "отмазали", а вот мужа своей родной дочери он не уберег.

Источники, близкие к семье знаменитости, утверждают, что никакой вины Пригожина в случившемся нет. Они напомнили, что Евгений Ткаченко сам принял волевое решение отдать свой долг Родине вскоре после рождения ребенка. 

"Никого Иосиф не отмазывал. Они с Валерией много делают для нашей Победы, зачем еще и детей отправлять на СВО? Ведь эти дети не умеют воевать, а там достаточно профессионалов", – говорят друзья продюсера.

Напомним, о Ткаченко не было никаких вестей последние несколько месяцев. Пригожин признавался, что поднял все свои связи, чтобы выяснить хоть какую-то информацию о зяте, но все, что доходило до них, было неутешительным. В определенный момент вся семья уже приняла неизбежное и ждала, когда будет вынесен официальный вердикт о его кончине.

Известно, что незадолго до пропажи военный сообщал родным, что отправляется на задание вместе с сослуживцами. После этого он перестал выходить на связь.

Ранее Пригожин высказался о слухах, что сын Валерии бьет свою супругу.

Источник: Telegram
