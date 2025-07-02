Пригожин заявил о необходимости цензуры в России

Знаменитость уверен, что отсутствие ограничений плохо сказалось на обществе

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в России снова нужно ввести цензуру на официальном уровне. Он согласился с мнением спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который выразил мнение, что нужно вернуться к традиции культурного цензурирования времен СССР.

Муж Валерии уверен, что эта инициатива правильная – ему не нравится, когда публичные люди ни в чем себя не ограничивают. В пример он привел использование ненормативной лексики повсюду, из-за чего она проникает в повседневное общение даже между родителями и детьми.

"Запретить это использовать невозможно, но стало столько этого грязного и ненормативного. Я бы, конечно, поддержал Михаила Швыдкого и отформатировал эту конструкцию", – сказал Пригожин.

Знаменитость полагает, что сейчас по всему миру стерлись какие-либо ограничения, начал отсутствовать культурный код, а субординация была потеряна полностью. Из-за этого отношения между людьми сильно изменились, и не в лучшую сторону.

Ранее Пригожин заявил, что Пугачева "плюнула" в россиян и уехала.