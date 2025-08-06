Сын Валерии бьет жену? Пригожин выступил с заявлением

Знаменитость уверяет, что парень даже голос повысить на жену не может

Некоторое время назад невестка Валерии вышла на связь в соцсетях и сообщила, что оказалась в больнице. Скорую пришлось ей вызвать из-за травмы головы, которую она получила после падения на стуле – в результате у девушки начались регулярные головные боли. Вскоре после этого анонимная подруга семьи заявила, что побои в семье Шульгина-младшего – не редкость, и якобы Арсений пошел по стопам знаменитого отца.

Новости об этом дошли до отчима парня Иосифа Пригожина. Он уверяет, что все слухи о насилии над Лианой являются полным бредом. Девушка действительно упала со стула, и все родственники каждый день на связи с ними.

"Где Арсений – и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. О чем вы говорите? Никогда в жизни!" – заявляет продюсер.

По его словам, парень по своему характеру никогда не позволит себе поднять руку на женщину, ведь он даже голос на супругу повысить не может. Пригожин уверяет, что Арсений всегда был воспитанным парнем, спокойным и выдержанным.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о необходимости цензуры в России.