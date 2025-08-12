Вдова Левкина лишилась слуха после смерти мужа

Женщина полагает, что проблемы появились после рокового звонка из больницы

Маруся Левкина, потерявшая в ноябре прошлого года мужа, призналась, что очень тяжело переживала его кончину. По ее словам, из-за пережитого стресса она даже лишилась слуха.

Вдова рассказала, что когда получила из больницы звонок с трагическим известием, ее мозг как-будто заблокировал часть получаемой звуковой информации – настолько она отказывалась понимать, что бывшего солиста "На-На" больше нет. Тогда она стала много раз переспрашивать, пытаясь услышать хоть что-то, но это было крайне тяжело.

В итоге через время Маруся посетила врача, который после проведенного анализа подтвердил наличие проблем со слухом.

"Потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс", – поделилась она.

По словам вдовы Левкина, пока никаких прогнозов по восстановлению нормальной работы слухового аппарата специалисты не дают.

Напомним, в ноябре во время похорон Владимира Левкина поведение его супруги вызвало возмущение у россиян. Люди не понимали, почему Маруся постоянно улыбается, позирует перед камерами и прихорашивается. Позже вдова объяснила, что ее супруг не хотел, чтобы родные в день его погребения скорбели. А еще он очень любил, когда его жена наряжалась и выглядела эффектно – это всегда вызывало у него гордость. Поэтому Маруся старалась сделать так, чтобы Левкин на небесах был доволен.