Грозит инсульт: врач сообщила об ухудшении состояния Якубовича

Грозит инсульт: врач сообщила об ухудшении состояния Якубовича
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость призвали срочно обратить внимание на свое здоровье

Недавно стало известно, что знаменитый телеведущий Леонид Якубович решил отметить свое 80-летие в турецком Белеке. Артиста засняли на пляже в одних плавках, из-за чего публика обратила внимание на сильно изменившийся внешний вид знаменитости – он выглядел пухлым и с трудом ходил. Врач Ирина Писарева также отметила ухудшение внешнего состояния Якубовича.

По словам специалиста, если ведущий не займется своим лишним весом, то у него могут быть серьезные проблемы с артериальным давлением. Это нередко становится основной причиной инсульта, который также грозит артисту.

"Есть повышенный риск тромбоза из-за повышенной нагрузки на сердце. Человека в таком состоянии надо спасать и вести к специалисту. Требуется корректировка питания и лечение. Лишний вес в таком случае – как полноценная болезнь", – отметила медик.

Как известно, у Леонида Якубовича давно имеются серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него диабет второго типа, а также поставили три стента из-за ишемической болезни сердца. Все это может серьезно отразится на состоянии артиста в совокупности с лишним весом.

Источник: Абзац
По теме

"Разделаться с русскими военными": вскрылся замысел Запада против России

Наши страну ждут новые испытания

У России новый козырь – расклад сил меняется: в Китае пришли в восторг

Российские конструкторы делают все, чтобы защитить страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей