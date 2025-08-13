Грозит инсульт: врач сообщила об ухудшении состояния Якубовича

Знаменитость призвали срочно обратить внимание на свое здоровье

Недавно стало известно, что знаменитый телеведущий Леонид Якубович решил отметить свое 80-летие в турецком Белеке. Артиста засняли на пляже в одних плавках, из-за чего публика обратила внимание на сильно изменившийся внешний вид знаменитости – он выглядел пухлым и с трудом ходил. Врач Ирина Писарева также отметила ухудшение внешнего состояния Якубовича.

По словам специалиста, если ведущий не займется своим лишним весом, то у него могут быть серьезные проблемы с артериальным давлением. Это нередко становится основной причиной инсульта, который также грозит артисту.

"Есть повышенный риск тромбоза из-за повышенной нагрузки на сердце. Человека в таком состоянии надо спасать и вести к специалисту. Требуется корректировка питания и лечение. Лишний вес в таком случае – как полноценная болезнь", – отметила медик.

Как известно, у Леонида Якубовича давно имеются серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него диабет второго типа, а также поставили три стента из-за ишемической болезни сердца. Все это может серьезно отразится на состоянии артиста в совокупности с лишним весом.