Якубович рассказал, что его раздражало в "Поле чудес"

Якубович раскрыл, что дико его бесило в "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: АГН "Москва"
Пожилой шоумен решил быть откровенным

Легендарный ведущий невероятно популярного в свое время телепроекта "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что больше всего его раздражало в годы работы над шоу. В недавней беседе с журналистами он признался, что не переносит халатное отношение к делу.

По словам звезды, дикое раздражение у него вызывали те, кто относился к работе не с той самоотдачей, которой придерживался он сам. Он подчеркнул, что является "фанатиком" своего дела, и любые проявления равнодушия со стороны коллег воспринимает крайне болезненно.

Пожилой любимец публики отметил, что не может мириться с формальным или поверхностным подходом, особенно в такой масштабной телепередаче, как "Поле чудес".

При этом он добавил, что сегодня наконец работает в команде единомышленников, и это придает ему дополнительную мотивацию. Знаменитость похвастался, что нынешние коллеги разделяют его подход и стремление к совершенству в работе.

К слову, ранее разразился скандал вокруг "тайного замка" Якубовича.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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