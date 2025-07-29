Якубович рассказал, что его раздражало в "Поле чудес"

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Легендарный ведущий невероятно популярного в свое время телепроекта "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что больше всего его раздражало в годы работы над шоу. В недавней беседе с журналистами он признался, что не переносит халатное отношение к делу.
По словам звезды, дикое раздражение у него вызывали те, кто относился к работе не с той самоотдачей, которой придерживался он сам. Он подчеркнул, что является "фанатиком" своего дела, и любые проявления равнодушия со стороны коллег воспринимает крайне болезненно.
Пожилой любимец публики отметил, что не может мириться с формальным или поверхностным подходом, особенно в такой масштабной телепередаче, как "Поле чудес".
При этом он добавил, что сегодня наконец работает в команде единомышленников, и это придает ему дополнительную мотивацию. Знаменитость похвастался, что нынешние коллеги разделяют его подход и стремление к совершенству в работе.
К слову, ранее разразился скандал вокруг "тайного замка" Якубовича.
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