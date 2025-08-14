Хилькевич рассказала, как переживает кризис среднего возраста

Блондинка решила быть откровенной со своими подписчиками

Актриса Анна Хилькевич рассказала фанатам, что столкнулась с переломным этапом в жизни, который она называет женским вариантом кризиса среднего возраста. По мнению артистки, у представительниц прекрасной половины человечества это состояние нередко проявляется после 35 лет, а у мужчин чуть позже – около 40, и связано оно с желанием полностью изменить привычную жизнь.

38-летняя знаменитость призналась, что подобные переживания часто толкают людей на радикальные шаги – бросить работу, сменить окружение или начать все с чистого листа. Однако сама она решила пройти этот путь иначе: не торопиться, позволить себе испытывать разные эмоции и постепенно формировать новые ориентиры.

Знаменитость отметила, что снова обратилась к помощи психолога, как это уже было в прошлом, когда ей приходилось справляться с похожими ощущениями. Она убеждена, что профессиональная поддержка помогает сохранить себя и осознанно двигаться вперед.

Девушка подчеркнула, что немаловажно в такие моменты оставаться честной с близкими. Она напомнила, что искренний разговор дает возможность родным лучше понять происходящее и оказать необходимую поддержку. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее девушка рассказала о кризисе в отношениях с мужем.