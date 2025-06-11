Хилькевич рассказала о кризисе в отношениях с мужем из-за работы

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Актриса Анна Хилькевич призналась, что первые годы брака с супругом были довольно сложные – пара едва не развелась из-за проблем в отношениях. По ее словам, всему виной жесткий график съемок, который мешал совместному времяпрепровождению.
Звезда "Универа" указала, что в течение трех лет они с мужем почти не разговаривали друг с другом. В итоге это привело к накоплению обид, недосказанности и едва не обернулось расторжением брака. Однако им удалось выбраться из кризиса упорным трудом.
"Я не знаю, как мы выдержали это. Только разговорами. Вообще, была проблема: в принципе, первые годы мы не разговаривали по душам друг с другом", – призналась она.
Хилькевич утверждает, что теперь ее отношения с супругом сильно изменились – каждый сильно вырос в глазах другого. Но проблемы с нагруженным графиком остались – теперь актриса старается каждый свободный момент проводить с семьей, несмотря на большие амбиции.
Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад
Ситуацию нужно доводить до логического завершения