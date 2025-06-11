Хилькевич рассказала о кризисе в отношениях с мужем из-за работы

Хилькевич рассказала о кризисе в отношениях с мужем из-за работы
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость едва не развелась с избранником

Актриса Анна Хилькевич призналась, что первые годы брака с супругом были довольно сложные – пара едва не развелась из-за проблем в отношениях. По ее словам, всему виной жесткий график съемок, который мешал совместному времяпрепровождению.

Звезда "Универа" указала, что в течение трех лет они с мужем почти не разговаривали друг с другом. В итоге это привело к накоплению обид, недосказанности и едва не обернулось расторжением брака. Однако им удалось выбраться из кризиса упорным трудом. 

"Я не знаю, как мы выдержали это. Только разговорами. Вообще, была проблема: в принципе, первые годы мы не разговаривали по душам друг с другом", – призналась она.

Хилькевич утверждает, что теперь ее отношения с супругом сильно изменились – каждый сильно вырос в глазах другого. Но проблемы с нагруженным графиком остались – теперь актриса старается каждый свободный момент проводить с семьей, несмотря на большие амбиции.

Источник: YouTube

Между Украиной и Польшей случился новый конфликт

Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад

"Конец планеты": Мединский описал мрачный сценарий заморозки конфликта на Украине

Ситуацию нужно доводить до логического завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей