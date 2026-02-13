Водонаева рассказала о расходах на еду

Звезда не отказывает себе в гастрономических удовольствиях

Алена Водонаева откровенно рассказала, сколько у нее уходит на питание каждый месяц, и эта цифра вызвала бурную реакцию. Телеведущая призналась, что тратит порядка 200 тысяч рублей – и почти все деньги идут на заказы из ресторанов.

Звезда живет вместе с сыном, и готовкой дома практически не занимается. Основную часть заказов она оформляет в одной и той же сети заведений. Знаменитость пояснила, что поскольку их двое, а еду она регулярно заказывает в ресторане, в итоге и набегает около двухсот тысяч рублей в месяц. Для нее такой формат питания стал привычным образом жизни.

При этом официальная статистика по стране рисует совсем другую картину. Согласно данным опроса Аналитического центра НАФИ за февраль 2024 года, средние ежемесячные расходы россиян на продукты питания составляют до 21 тысячи 100 рублей.

Если сопоставить эти цифры, становится очевидно, что траты Водонаевой превышают общероссийский показатель примерно в девять с половиной раз. Разница впечатляет и наглядно демонстрирует, насколько различаются финансовые возможности и образ жизни знаменитостей и обычных людей.