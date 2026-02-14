Экс-солистка "Города 312" Ая рассказала о восстановлении после инсульта

Экс-солистка "Города 312" Ая рассказала о восстановлении после инсульта
Фото: www.unsplash.com
На долю женщины выпали большие испытания

Бывшая звезда нашумевшего в свое время коллектива "Город 312" Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые подробно рассказала о жизни после перенесенного инсульта. Любимица публики вышла к журналистам не одна – рядом с ней была новая вокалистка Диана Макарова, которая помогала ей передвигаться и чувствовать себя увереннее.

Инсульт знаменитость перенесла несколько лет назад, и с тех пор ее жизнь сосредоточена вокруг реабилитации. Передвижение по-прежнему дается нелегко, но изменения в лучшую сторону уже заметны. Звезда ежедневно занимается, работает с телом и постепенно возвращает утраченную подвижность. Сейчас она способна самостоятельно тренироваться на беговой дорожке по 15–18 минут без опоры.

Из-за болезни певице пришлось отойти от активных выступлений и фактически оставить группу. При этом коллеги не отвернулись от близкого человека и продолжили поддерживать ее в самый тяжелый период.

Появление новой солистки не стало драмой для звезды. Между артистками со временем установились теплые отношения, а недавно они даже впервые выступили вместе. Осенью 2025 года Ая объявила, что постепенно возвращается на сцену, несмотря на все пережитые испытания.

Источник: Шоу "Привет, Андрей!" ✓ Надежный источник

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Ситуация развивается очень стремительно

"Определенный сигнал": офис президента Украины забился в истерике – подробности

Над киевскими верховодами сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей