Экс-солистка "Города 312" Ая рассказала о восстановлении после инсульта

На долю женщины выпали большие испытания

Бывшая звезда нашумевшего в свое время коллектива "Город 312" Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые подробно рассказала о жизни после перенесенного инсульта. Любимица публики вышла к журналистам не одна – рядом с ней была новая вокалистка Диана Макарова, которая помогала ей передвигаться и чувствовать себя увереннее.

Инсульт знаменитость перенесла несколько лет назад, и с тех пор ее жизнь сосредоточена вокруг реабилитации. Передвижение по-прежнему дается нелегко, но изменения в лучшую сторону уже заметны. Звезда ежедневно занимается, работает с телом и постепенно возвращает утраченную подвижность. Сейчас она способна самостоятельно тренироваться на беговой дорожке по 15–18 минут без опоры.

Из-за болезни певице пришлось отойти от активных выступлений и фактически оставить группу. При этом коллеги не отвернулись от близкого человека и продолжили поддерживать ее в самый тяжелый период.

Появление новой солистки не стало драмой для звезды. Между артистками со временем установились теплые отношения, а недавно они даже впервые выступили вместе. Осенью 2025 года Ая объявила, что постепенно возвращается на сцену, несмотря на все пережитые испытания.