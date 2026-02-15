Критик публично пристыдил Куртукову за обвинения Кадышевой в фонограмме

Медиаменеджер напомнил, что солистка "Золотого кольца" имеет на сцене больший авторитет

Певица Татьяна Куртукова ранее раскритиковала Надежду Кадышеву – она обвинила ту в использовании фонограммы на концертах. В ответ музыкальный критик и медиаменеджер Евгений Бабичев заявил, что исполнительница хита "Матушка" является относительным новичком в шоу-бизнесе – и слышать от нее высказывания в адрес опытных коллег "странно".

На Кадышевой, продолжил критик, выросло не одно поколение, и зрители знают ее десятилетия.

"Куртукова, видимо, кроме творчества, решила больше быть в медийном пространстве: говорить, рассуждать, оценивать. Я все-таки рекомендовал бы [ей] вернуться к творчеству и создать еще хоть что-то хорошее, кроме "Матушки-земли", – высказался спикер.

А вот продюсер Павел Рудченко допускает, что Кадышева может действительно использовать фонограмму по состоянию здоровья. Однако многие артисты ее класса грешат подобным – в особенности во время телесъемок, где добиваются превосходного качества звука. Из-за состояния певицы, предположил Рудченко, основную часть концерта отыгрывает ее сын.