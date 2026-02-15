Критик публично пристыдил Куртукову за обвинения Кадышевой в фонограмме

Критик публично пристыдил Куртукову за обвинения Кадышевой в фонограмме
Фото: АГН Москва
Медиаменеджер напомнил, что солистка "Золотого кольца" имеет на сцене больший авторитет

Певица Татьяна Куртукова ранее раскритиковала Надежду Кадышеву – она обвинила ту в использовании фонограммы на концертах. В ответ музыкальный критик и медиаменеджер Евгений Бабичев заявил, что исполнительница хита "Матушка" является относительным новичком в шоу-бизнесе – и слышать от нее высказывания в адрес опытных коллег "странно".

На Кадышевой, продолжил критик, выросло не одно поколение, и зрители знают ее десятилетия.

"Куртукова, видимо, кроме творчества, решила больше быть в медийном пространстве: говорить, рассуждать, оценивать. Я все-таки рекомендовал бы [ей] вернуться к творчеству и создать еще хоть что-то хорошее, кроме "Матушки-земли", – высказался спикер.

А вот продюсер Павел Рудченко допускает, что Кадышева может действительно использовать фонограмму по состоянию здоровья. Однако многие артисты ее класса грешат подобным – в особенности во время телесъемок, где добиваются превосходного качества звука. Из-за состояния певицы, предположил Рудченко, основную часть концерта отыгрывает ее сын.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Ситуация развивается очень стремительно

"Определенный сигнал": офис президента Украины забился в истерике – подробности

Над киевскими верховодами сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей