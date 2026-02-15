Стас Костюшкин рассказал о ненависти со стороны мужчин

Стас Костюшкин рассказал о ненависти со стороны мужчин
Стас и Юлия Костюшкины. Фото: соцсети
Певец часто оказывается под потоками критики

Стас Костюшкин откровенно рассказал, как относится к волнам хейта, которые нередко обрушиваются на него, в том числе, со стороны мужчин. Артист признался, что подобные выпады его давно не задевают, а причину агрессии он видит в зависти к собственной внешности и отличной физической форме. В 54 года звезда выглядит и чувствует себя лучше многих молодых, и именно это, по его мнению, раздражает недоброжелателей.

Певец отметил, что полностью принимает себя, получает удовольствие о своего солидного возраста и не пытается подстраиваться под чужие ожидания. Он иронично относится к упрекам и не собирается стареть "по шаблону".

Артист не скрывает, что серьезно относится к уходу за собой: регулярно тренируется, следит за питанием, посещает косметолога и открыто говорит об использовании ботокса. Отличный внешний вид позволяет артисту чувствовать себя уверенно.

