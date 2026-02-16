Максим Леонидов пожаловался на агрессивное поведение Фоменко в США

Максим Леонидов пожаловался на агрессивное поведение Фоменко в США
Максим Леонидов. Фото: соцсети
Музыканты ненадолго воссоединились

Максим Леонидов и Николай Фоменко снова оказались вместе – на этот раз в Америке, куда они отправились с гастролями. В Сети появилось фото из самолета, где музыканты снялись во время перелета. Любопытный кадр мгновенно вызвал интерес у поклонников.

13 февраля Леонидов отметил 64-летие, и свой день рождения он встретил в компании давнего партнера по нашумевшему в свое время музыкальному коллективу "Секрет". Праздник совпал с насыщенным туром по американским городам, где артисты выступают для русскоязычной публики.

Недавний именинник отметил, что они устраивают шоу для зрителей, которым по-прежнему близка живая, искренняя музыка и тонкая ностальгия "без нафталина". Он подчеркнул, что их песни звучат свежо, но при этом остаются понятными и родными тем, кто вырос на этих мелодиях.

Особое внимание привлек снимок, опубликованный в блоге знаменитости. На нем Фоменко сидит в черном респираторе, а сам Максим с испуганным выражением лица смотрит на коллегу.

Как выяснилось, во время перелета из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско Николай был не в духе. Его друг в шутку намекнул, что из-за "боевого настроя" товарища пришлось прибегнуть к своеобразному успокоительному в виде "намордника".

Фото: соцсети

К слову, ранее стало известно, что беглые российские звезды столкнулись с новой угрозой в США.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор читателей