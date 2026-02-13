В Финляндии предупредили о сильнейшем за десятилетие обледенении Финского залива

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Финские специалисты забили тревогу: Финский залив стремительно покрывается льдом, и ситуацию уже называют самой серьезной за последнее десятилетие. Местные издания сообщают, что "наступление" ледового покрытия развивается необычно быстро и масштабно.
"Он наступает, особенно в Финском заливе", – паникуют из-за льда эксперты.
По данным журналистов, уже в начале последнего зимнего месяца площадь льда оказалась больше, чем в любую из зим последних десяти лет. Ледяная корка тянется вдоль финского побережья далеко в западном направлении, вплоть до Архипелагового моря, что вызывает обеспокоенность у специалистов.
Аналитики напоминают, что сопоставимая картина наблюдалась в зимний сезон 2011 года, когда значительная часть северной Балтики оказалась полностью скована из-за сильных морозов. Теперь эксперты опасаются повторения подобного сценария.
В профильном финском институте с тревогой отмечают, что нынешние показатели заметно превышают средние значения последних двух десятилетий. По оценке специалистов, объемы льда в заливе сейчас существенно выше привычной нормы.
На фоне резкого похолодания и активного образования льда в регионе усиливается напряжение, особенно в прибрежных районах и у границ. Финский залив решил напомнить местным о своей суровой силе.
К слову, ранее стало известно о прорыве иностранцев через Финляндию в Россию.
Киев намерен создать отдельный род войск, чтобы справиться с натиском ВС России в воздухе
Ситуация подошла к переломному моменту