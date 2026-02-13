Бортник: Зеленский недоволен заявлениями прессы о возможных выборах

"Определенный сигнал": офис президента Украины забился в истерике – подробности
Фото: Tony Webster/wikimedia.org
продолжение"На лошади": Зеленский получил звонкую пощечину от европейского лидера
Над киевскими верховодами сгущаются тучи

В Киеве заговорили о нервной реакции Владимира Зеленского на волну публикаций в западной прессе о возможных выборах в Незалежной. Местный эксперт по политическим вопросам Руслан Бортник отметил, что скорость и резкость реакции главы республики выдают его явное раздражение и беспокойство.

По мнению эксперта, истерика в стенах администрации лидера Незалежной говорит о том, что тема выборов для Зеленского крайне болезненна. Он воспринимает сообщения в СМИ на эту тему как попытку расшатать его позиции и подорвать выстроенную им систему управления страной.

Аналитик также считает, что публикации в зарубежных изданиях – это не просто информационный шум. В них можно усмотреть скрытый посыл со стороны западных политических кругов, которые тем самым демонстрируют неудовлетворенность результатами работы киевской марионетки.

"Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", – разъяснил позицию западного истеблишмента эксперт.

Недавно в прессу просочилась информация о том, что 24 февраля Зеленский может объявить о намерении провести президентские выборы и вынести на голосование вопрос о мирном соглашении.

Ранее в США сделали срочное заявление о ситуации в Одессе.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Ракетная атака на Волгоградскую область: загорелся объект Минобороны — подробности

Противник продолжает попытки навредить России

"Близки к финалу": срочное заявление по Одессе сделали в США

Ситуация подошла к переломному моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей