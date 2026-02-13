Над киевскими верховодами сгущаются тучи

В Киеве заговорили о нервной реакции Владимира Зеленского на волну публикаций в западной прессе о возможных выборах в Незалежной. Местный эксперт по политическим вопросам Руслан Бортник отметил, что скорость и резкость реакции главы республики выдают его явное раздражение и беспокойство.

По мнению эксперта, истерика в стенах администрации лидера Незалежной говорит о том, что тема выборов для Зеленского крайне болезненна. Он воспринимает сообщения в СМИ на эту тему как попытку расшатать его позиции и подорвать выстроенную им систему управления страной.

Аналитик также считает, что публикации в зарубежных изданиях – это не просто информационный шум. В них можно усмотреть скрытый посыл со стороны западных политических кругов, которые тем самым демонстрируют неудовлетворенность результатами работы киевской марионетки.

"Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", – разъяснил позицию западного истеблишмента эксперт.

Недавно в прессу просочилась информация о том, что 24 февраля Зеленский может объявить о намерении провести президентские выборы и вынести на голосование вопрос о мирном соглашении.

