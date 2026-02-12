Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны резко отреагировали на сообщения о намерении еврообъединения предоставить украинскому государству так называемое "частичное членство". Официальная представительница министерства Мария Захарова заявила, что подобные инициативы являются не более чем политической игрой и попыткой выдать желаемое за действительное.
По ее словам, сама формулировка о "частичном членстве" звучит как манипуляция. Она также иронично подчеркнула, что Евросоюз, по сути, уже глубоко вовлечен в украинскую повестку, и теперь остается лишь формально закрепить эту связь, чтобы окончательно усугубить внутренние проблемы самого объединения.
"Евросоюз уже частично вляпался в Украину", – отметила дипломат, намекая на экономические проблемы европейцев, связанные с поддержкой киевского режима.
Впрочем, в МИД считают, что на деле речь идет не о реальной интеграции, а о громких заявлениях с политическим подтекстом.
Ранее издание Politico сообщило, что в Брюсселе обсуждают план из пяти пунктов, который может открыть киевскому режиму путь к ограниченному участию в структурах ЕС уже в 2027 году – Украине могут предоставить место за столом переговоров еще до завершения необходимых реформ.
Ранее стало известно, что президент Словакии пошел на подлый шаг против России.
"Балтийский тигр" переиграл сам себя, спровоцировав безработицу и массовое закрытие заводов
Штурмовик Су-34 может нести на борту четыре таких снаряда