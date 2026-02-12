В МИД оценили план ЕС по членству Украины

"Уже частично вляпались": в Москве оценили сомнительный план ЕС по Украине
Фото: www.unsplash.com
Евролидеры пытаются изобрести новую схему

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны резко отреагировали на сообщения о намерении еврообъединения предоставить украинскому государству так называемое "частичное членство". Официальная представительница министерства Мария Захарова заявила, что подобные инициативы являются не более чем политической игрой и попыткой выдать желаемое за действительное.

По ее словам, сама формулировка о "частичном членстве" звучит как манипуляция. Она также иронично подчеркнула, что Евросоюз, по сути, уже глубоко вовлечен в украинскую повестку, и теперь остается лишь формально закрепить эту связь, чтобы окончательно усугубить внутренние проблемы самого объединения.

"Евросоюз уже частично вляпался в Украину", – отметила дипломат, намекая на экономические проблемы европейцев, связанные с поддержкой киевского режима.

Впрочем, в МИД считают, что на деле речь идет не о реальной интеграции, а о громких заявлениях с политическим подтекстом.

Ранее издание Politico сообщило, что в Брюсселе обсуждают план из пяти пунктов, который может открыть киевскому режиму путь к ограниченному участию в структурах ЕС уже в 2027 году – Украине могут предоставить место за столом переговоров еще до завершения необходимых реформ.

Ранее стало известно, что президент Словакии пошел на подлый шаг против России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
