Каллас пообещала выдвинуть Кремлю требования по Украине

Фото: commons.wikimedia.org
Мнение Европы в переговорах нужно услышать всем, заявила зампред Еврокомиссии

У Евросоюза должен быть сформирован собственный список с требованиями к России в рамках урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Так, она уточнила, что у всех участников переговорного процесса – включая Россию и Соединенные Штаты – должно быть понимание, "что им нужно согласие европейцев" для урегулирования конфликта.

"Для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия русским", – утверждает Каллас.

До этого Bloomberg утверждал, что ЕС разрабатывает ряд сценариев по включению в мирное соглашение пункта о членстве Киева в своих рядах. Один из вариантов – предоставление для Украины защиты, которая дала бы вступление в Евросоюз.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Евросоюз, как и прежде, пытается диктовать свои подходы в пределах Евразии.

До этого в Кремле отреагировали на громкие слова Каллас по поводу Арктики: она заявила, что ЕС необходима новая политика безопасности в регионе, которая бы основывалась на тесном сотрудничестве с Норвегией, Канадой и Исландией. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что РФ является арктическим государством.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
