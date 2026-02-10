Курс рубля
У Евросоюза должен быть сформирован собственный список с требованиями к России в рамках урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.
Так, она уточнила, что у всех участников переговорного процесса – включая Россию и Соединенные Штаты – должно быть понимание, "что им нужно согласие европейцев" для урегулирования конфликта.
"Для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия русским", – утверждает Каллас.
До этого Bloomberg утверждал, что ЕС разрабатывает ряд сценариев по включению в мирное соглашение пункта о членстве Киева в своих рядах. Один из вариантов – предоставление для Украины защиты, которая дала бы вступление в Евросоюз.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Евросоюз, как и прежде, пытается диктовать свои подходы в пределах Евразии.
До этого в Кремле отреагировали на громкие слова Каллас по поводу Арктики: она заявила, что ЕС необходима новая политика безопасности в регионе, которая бы основывалась на тесном сотрудничестве с Норвегией, Канадой и Исландией. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что РФ является арктическим государством.
