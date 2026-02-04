Кремль ответил Каллас на громкие слова о Европе в Арктике

"Это наш регион": Кремль ответил Каллас на громкие слова об Арктике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Москва предупредила соседей о последствиях возможной конфронтации

Россия имеет большие интересы в Арктике, и они будут отстаиваться всем арсеналом международного права. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что РФ является арктическим государством – чего нельзя сказать о подавляющем большинстве европейских стран.

"Это наш регион – мы являемся арктическим государством, в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза", – приводит ТАСС заявление Пескова.

В пресс-службе главы РФ напомнили, что региону необходимо международное сотрудничество. Если речь идет о новой политике ЕС, направленной на таковое, подчеркнул Песков, то такое можно приветствовать. Однако конфронтация не будет иметь "позитивный эффект".

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС требуется новая политика безопасности в Арктике – Евросоюз намерен основывать ее на тесном сотрудничестве Норвегии, Канады и Исландии. С последней Брюссель желает заключить соглашения о "безопасности и оборонном партнерстве".

Ранее сообщалось, что Британия занимается в норвежском Буде отработкой маневров, которые предполагали отработку целей по России – если та вдруг  "развяжет враждебную деятельность у ее порога".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
