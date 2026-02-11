Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Заявления шефа российской дипломатии Сергея Лаврова о роли западной коалиции в украинском конфликте вызвали заметный резонанс в США. Отставной американский военный Дэниел Дэвис фактически подтвердил правоту российского политика, подчеркнув, что действия западных стран говорят не о стремлении к миру, а о желании поддерживать и наращивать напряженность.

Аналитик с негодованием заявил: вместо шагов к деэскалации, Запад демонстрирует прямо противоположный подход, продолжая подогревать конфликтную ситуацию. Он обратил внимание на недавние слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, который, выступая в Раде, пообещал киевскому режиму дальнейшую масштабную военную поддержку. Такой тон, как отметил эксперт, больше напоминает игнорирование реальности и курс на продолжение боевых действий, чем поиски дипломатического выхода.

Спец подчеркнул, что у западных лидеров по-прежнему нет внятного плана завершения конфликта. Аналитик добавил, что они цепляются за иллюзию некого "чуда", рассчитывая на поражение России, вместо того чтобы искать реальные пути урегулирования. Такой подход он назвал не только нелогичным, но и глубоко аморальным, поскольку он ведет лишь к новым жертвам среди украинского населения.

"Это аморально – идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев", – заметил эксперт.

Ранее шеф российской дипломатии указал, что европейские политики продолжают настаивать на идее нанесения поражения нашей стране, хотя в последнее время их риторика стала заметно сдержаннее.

