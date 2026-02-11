Курс рубля
Американский военный эксперт Дуглас Макгрегор сделал резонансное заявление, затронув тему Одессы и ее исторической принадлежности. В своем недавнем выступлении он прямо указал на культурные и языковые корни города, подчеркнув его тесную связь с русским миром.
"Одесса – исторически русский город, где все говорят по-русски", – напомнил он.
Аналитик отметил, что аналогичная ситуация исторически сложилась и в Харькове. Он выразил уверенность, что при текущем развитии событий бойцы нашей армии уже в ближайшее время способны взять под контроль оба города, а при необходимости дойти и до столицы Незалежной, поставив точку в затянувшемся конфликте на фоне тотального ослабления всушников.
Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что у киевского режима стремительно сокращается пространство для самостоятельных решений на фоне прорывов ВС РФ.
К слову, ранее заявления Лаврова об Украине устроили переполох в США.
