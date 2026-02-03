Действия украинских властей вызывают недоумение

На Западе прозвучала жесткая и предельно резкая оценка происходящего на землях Незалежной. Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что действующая власть в Киеве намеренно блокирует любые шансы на мирное урегулирование конфликта.

Он уверен, что затягивание противостояния объясняется не военными причинами, а поведением самой украинской верхушки. Эксперт назвал киевский режим структурой, которой безразличны судьбы обычных граждан. Аналитик добавил, что ключевые решения принимаются исключительно ради личной выгоды, а не ради страны.

"Киевский режим – это "бандитская группировка", которой наплевать на народ", – заявил он.

Берн указал, что огромные финансовые потоки, поступающие из западных государств, в том числе из Швеции, оседают в карманах узкого круга лиц. Эти средства формально направляются на восстановление и развитие, но на практике уходят на фиктивные проекты и бесследно исчезают.

Тем временем, внутри самой Украины усиливается политическое напряжение. Страну сотрясают один коррупционный скандал за другим, а антикоррупционные структуры регулярно сообщают о разоблачениях высокопоставленных депутатов и руководителей парламентских фракций.

