Французский лидер слишком высокого о себе мнения

Заявления руководителя Пятой республики Эмманюэля Макрона о возможной подготовке контактов с российским главнокомандующим Владимиром Путиным вызвали резкую реакцию на Западе. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос не стал стесняться и прямо заявил, что парижская администрация позорно опоздала с подобной инициативой, а глава страны упустил момент, когда еще мог реально повлиять на ситуацию.

По мнению аналитика, разговоры о диалоге – это, в целом, хорошо, но по факту они уже не имеют прежнего веса. Он указал, что рамки возможного урегулирования конфликта на украинских землях давно заданы, и у европейских стран нет пространства для самостоятельных решений или маневра.

Специалист отметил, что Франция могла бы сыграть куда более заметную и конструктивную роль раньше. В частности, французы имели возможность обсуждать с Кремлем вопросы санкционных ограничений и реальных гарантий безопасности, но этого сделано не было.

Ранее французский лидер заявлял, что в республике якобы ведется техническая подготовка к его возможным контактам с российским президентом. Он также подчеркивал, что эти шаги согласуются с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими партнерами, однако эксперты считают, что все эти потуги уже не меняют суть происходящего.

