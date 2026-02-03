Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине

Генсек НАТО выступил в Раде и объявил Киеву плохие новости
Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: President.gov.ua/wikimedia.org
Рютте не стал скрывать реальное положение дел

Во время визита в украинскую столицу генсек Североатлантического альянса Марк Рютте выступил в Верховной раде с жестким и весьма тревожным для незалежных посланием. Сообщается, что он прямо объявил: путь к завершению затянувшейся конфликтной ситуации не будет простым и потребует от киевских властей решений, которые многим покажутся болезненными.

По словам натовского начальника, никакого легкого сценария мирного урегулирования не существует, а любые договоренности, способные поставить точку в конфликте, неизбежно будут сопровождаться серьезными компромиссами. Он также заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на украинских землях могут появиться иностранные военные контингенты, подчеркнув, что страны альянса сохраняют готовность и дальше поддерживать Киев.

Однако само выступление генсека НАТО прошло без ожидаемого резонанса. Речь Рютте звучала в полупустом зале: значительная часть нардепов отсутствовала, что было хорошо заметно во время прямой трансляции заседания. Пустующие кресла и небольшое число присутствующих парламентариев стали жалким фоном для пылких заявлений генсека о "трудных решениях", которые предстоит принять.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
