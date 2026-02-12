Кнутов объяснил, почему для освобождения Одессы потребуется "заход с тыла"

Город будут брать под контроль не с моря, уверен эксперт

Освобождение Одессы и Харькова станет возможным после того, как российские войска возьмут под контроль всю территорию Донбасса, Херсонщины и Запорожской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт уточнил, что в таком случае армия может начать освобождение города на черноморском побережье "с тыла".

Так, после освобождения Донбасса ВС России могут приступить к операции в Харькове. Если смотреть на ситуацию на карте, то ВС России будут находиться с северного, восточного и южного направлений.

Расстояния будут достаточно серьезными. Однако продвижение войск с трех направлений, в любом случае, позволит сжимать противника в кольцо – и затем уже освобождать Харьков.

Кнутов напомнил о стратегической важности этого города – он является ключом к восточной Украине. Освобождение этого города от ВСУ стало бы огромным моральным ударом по режиму Владимира Зеленского.

После того, как Донбасс, Херсонская и Запорожская области перейдут под контроль России, откроется возможность для начала операции в Одессе.

"С суши заход именно с тыла, он бы, конечно, был бы крайне важен и как раз дал бы очень хорошие результаты. А это вот непосредственно возможно: Запорожье, Херсон и дальше уже движение непосредственно в сторону Николаева и потом Одессы", – отметил Кнутов.

Эксперт ранее указывал, что освобождение Одессы начнется после того, как под контролем России окажется Запорожье. В дальнесрочной перспективе будет необходима десантная операция, чтобы обезопасить рубежи страны.