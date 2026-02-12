Кнутов объяснил, почему для освобождения Одессы потребуется "заход с тыла"

"Заход с тыла": в России раскрыли, какой будет операция по освобождению Одессы
Фото: freepik.com
Город будут брать под контроль не с моря, уверен эксперт

Освобождение Одессы и Харькова станет возможным после того, как российские войска возьмут под контроль всю территорию Донбасса, Херсонщины и Запорожской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт уточнил, что в таком случае армия может начать освобождение города на черноморском побережье "с тыла". 

Так, после освобождения Донбасса ВС России могут приступить к операции в Харькове. Если смотреть на ситуацию на карте, то ВС России будут находиться с северного, восточного и южного направлений.

Расстояния будут достаточно серьезными. Однако продвижение войск с трех направлений, в любом случае, позволит сжимать противника в кольцо – и затем уже освобождать Харьков.

Кнутов напомнил о стратегической важности этого города – он является ключом к восточной Украине. Освобождение этого города от ВСУ стало бы огромным моральным ударом по режиму Владимира Зеленского.

После того, как Донбасс, Херсонская и Запорожская области перейдут под контроль России, откроется возможность для начала операции в Одессе. 

"С суши заход именно с тыла, он бы, конечно, был бы крайне важен и как раз дал бы очень хорошие результаты. А это вот непосредственно возможно: Запорожье, Херсон и дальше уже движение непосредственно в сторону Николаева и потом Одессы", – отметил Кнутов.

Эксперт ранее указывал, что освобождение Одессы начнется после того, как под контролем России окажется Запорожье. В дальнесрочной перспективе будет необходима десантная операция, чтобы обезопасить рубежи страны.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

Ракетная атака на Волгоградскую область: загорелся объект Минобороны — подробности

Противник продолжает попытки навредить России

"Близки к финалу": срочное заявление по Одессе сделали в США

Ситуация подошла к переломному моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей