The Atlantiс: рой российских БПЛА сжег украинскую фабрику дронов за $35 млн

Киев пожаловался Западу на удар, который произошел несколько месяцев назад

ВС России уничтожили крупный украинский завод, где производились БПЛА. Ущерб для Киева составил порядка 35 млн долларов, сообщает The Atlantic, ссылаясь на замкомандующего воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

Крупный залп российских дронов, уточнил Елизаров, уничтожил основное предприятие, которое производило дроны для Lasar's Group – специального подразделения в составе нацгвардии Украины. Уничтожен также большой запас оружия.

В Киеве не стали уточнять, когда именно произошла атака ВС России. По информации Минобороны, на протяжении последних недель российские войска неоднократно наносили удары по объектам противника с применением дронов. В ход также шло высокоточное оружие большой дальности по ВПК Украины.

При этом с прошлого года многие украинские производители дронов искали способы сбыть свою продукцию иностранным клиентам. Киев хочет, чтобы зарубежный бизнес скупал доли в местных предприятиях, где они могли бы совместно разрабатывать продукцию.

"Такие совместные предприятия могли бы позволить Украине производить больше своего оружия в других странах Европы, обеспечивая стабильность поставок в случае бомбардировок заводов на территории Украины", – пишет автор.

ВСУ также жалуются, что российские "Герани" продолжают бить по их целям даже в условиях блокировки Starlink – используются mesh-сети. Управление дронами теперь осуществляется с помощью радиомодемов. При использовании mesh-сети модемы служат и передатчиками, и ретрансляторами.