Мама Кибы отреагировала на расставание дочери с Лепсом: "Старый для нас"

Аврора Киба с размахом отметила 20-летие после расставания с Григорием Лепсом. Юная селебрити сняла один из столичных ресторанов, пригласив массу звезд. Вела праздник Ксения Собчак. А для именинницы пели Seville и Артур Пирожков.
Отдельного упоминания достойно выступление 49-летней Татьяны Кибы, матери Авроры: та решила вдруг проехаться по Григорию Лепсу. От вопросов про певца Собчак не удержалась – а Татьяна на них с охотой ответила.
Мама Авроры призналась, что не горевала после новости о том, что дочка рассталась с 63-летним исполнителем. Однако "реально была в шоке". Поинтересовалась у Лепса, почему тот "сюда ходит".
"Ну, старый вы для нас". Он мне говорит: "Татьяна Валерьевна, старый, может, для вас. А для Авроры – нет. И хожу я не к вам", – поведала Татьяна о разговоре с Лепсом, вызвав смешки в зале.
А затем Татьяна перепела "Я поднимаю руки" – песню ее бывшего потенциального зятя – в оригинальном тексте речь идет о 18-летней девушке, к которой герой начинает испытывать чувства. В исполнении Татьяны все было связано с гардеробом и шубами, часто заимствованными дочкой.
Кстати, Киба спровоцировала слухи о романе с сыном Ирины Дубцовой, который тоже засветился на юбилее. Аврора подошла к нему сзади, напевая песню Анжелики Варум – ролик разлетелся по соцсетям.
