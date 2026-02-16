Экс-жена Башарова призналась, что актер сам посоветовал ей подать на алименты

О точной сумме пока никто не знает - процесс до сих пор идет

Елизавета Шевыркова, которая ушла от Марата Башарова со сломанным носом и сотрясением мозга, призналась, что решила подать иск после неожиданного разговора с артистом.

Изначально Елизавета не собиралась заниматься взысканием алиментов. Он сам намекнул на это, пожелав, чтобы разговоры между не сводились к деньгам. И в ноябре представитель Шевырковой подал в суд на алименты.

Елизавету предупредили о рисках: Марат будет выплачивать алименты с официальной зарплаты. Впрочем, такие перспективы экс-супругу актера не пугают. О том, какая будет сумма, женщина не догадывается – процесс до сих пор идет.

"Никакой суммы еще не озвучили. Хотя бы те же 100 тысяч приходили в срок и без напоминаний", – уточнила Елизавета

После развода Марат оставил экс-супруге и сыне трехкомнатную квартиру. Та ее продала, чтобы сделать ремонт в другой и купить новое жилье. Сейчас она ее сдает. В будущем туда переедет наследник.

При этом Шевыркова заверила, что Марат – хороший отец. Марсель любит папу, поэтому ей не сложно "привезти его к нему куда угодно". Шевыркова давно простила Марата и все отпустила – прошло уже шесть лет после развода.

