Башаров откупился от избитой жены тремя квартирами
Марат Башаров, который не раз поднимал руку на своих возлюбленных, прокомментировал недавний скандал с Елизаветой Шевырковой. По словам актера, бывшей жене он подарил три квартиры и до сих пор ее обеспечивает, а взамен получает лишь оскорбления.
Башаров признался: он снял ссору на камеру, чтобы показать, как на самом деле относится к нему Шевыркова. По словам актера, супруге он купил три квартиры, которые впоследствии они объединили в одну. Однако Елизавета сразу же сменила замки после ремонта.
Артист также рассказал сайту "Комсомольская правда", что до сих пор оплачивает все расходы бывшей жены: машину, гаражи и услуги домработницы. Кроме того, Башаров выплачивает алименты на сына Марселя и привозит супруге дорогие подарки. Актер признался: Елизавету он любит до сих пор.
Сама Шевыркова ссору комментировать отказалась, однако ее брат заявил, что видео постановкой не было. А вот знакомый Башарова заявил, что сцена была разыграна ради пиара: сейчас многие актеры переживают непростое время, поэтому необходимо привлекать внимание к ток-шоу, в которых они участвуют. По словам источника, на самом деле Башаров никогда не напивался при ребенке и к жене всегда относился хорошо.
Спустя несколько дней после скандала в программе "Секрет на миллион" актер публично признался, что своих бывших жен он действительно бил. После заявления артиста в сети появилась появилась петиция с призывом лишить Башарова званий и премий. По мнению писательницы Марии Арбатовой, актера все же должны наказать. Она недоумевает, почему ни одна из пострадавших женщин не дошла до суда.
Арбатова привела в пример ситуацию с Региной Тодоренко, которую лишили статуса "Женщина года" и нескольких рекламных контрактов после высказывания о домашнем насилии.
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