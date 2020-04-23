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Башаров поругался с бывшей женой на улице

Башаров поругался с бывшей женой на улице
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер решил вынести ссору на всеобщее обозрение

Марат Башаров поскандалил с бывшей супругой. Он и Елизавета Шевыркова выясняли отношения на улице при маленьком сыне. Разборки с экс-супругой актер снимал на камеру, а затем выложил в "Инстаграм".

В ролике слышно, как Елизавета пытается забрать сына домой и обвиняет отца ребенка в том, что тот напился. Башаров в ответ утверждает, что Шевыркова ударила его. Далее в кадр попадают бутылки вина. Кому из бывших супругов они принадлежат, не понятно.

"Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, моему тоже хочешь сломать? Не дам", – говорит Елизавета Шевыркова.

Что именно хотел показать Марат Башаров этим видео, остается загадкой. После артист выложил еще несколько постов, посвященных бывшей возлюбленной. В последнем он пояснил, что расскажет обо всем произошедшем на телевидении.

Подписчики Башарова, как дополняет "Пятый канал" в шоке от происходящего. Они не понимают, зачем актер сначала разбирался с экс-женой при ребенке, а затем опубликовал ролик в интернете. Нашлись и те, кто встал на сторону знаменитости.

"Очередная провокация Лизы... Марат – человек тонкой душевной конституции, художник так сказать, ранимый человек... а Лиза коварная порой бывает, впрочем, как и многие дамы", "А зачем Вы выкладываете это? Лишнее подтверждение, что с Вами нельзя оставлять ребенка", – отметили подписчики. 

Дарья ПЕТРОВА

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