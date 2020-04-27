Телеведущая лишилась рекламы и поддержки некоторых знаменитостей из-за громкого заявления

Вокруг Регины Тодоренко разразился скандал. Травля в Сети популярной телеведущей началась после ее высказывания о домашнем насилии. Некоторые звезды ополчились на звезду, которая также начала терять рекламодателей.

В видеоинтервью изданию PeopleTalk была затронута тема семейных отношений, и в какой-то момент Регина заявила, что не одобряет девушек, которые на камеру жалуются на избиение со стороны своих парней или супругов.

При этом Тодоренко произнесла фразу, обращенную к женщинам: "Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Это формулировка и привела к гонениям на звездную телеведущую.

Многие расценили ее слова, как оправдание домашнего насилия. Так, телеведущая Маша Малиновская резко раскритиковала Регину за ее позицию. Девушка поделилась на своей страничке в "Инстаграм" трагическим опытом из детства. В школьные годы ее с подругой увезли в лес, где надругались. Малиновская задалась риторическим вопросом, что же она сделала, чтобы насильник ее не бил. Потом напрямую обратилась к Регине с оскорбительным утверждением.

Певица Рита Дакота тоже выступила с критикой слов Регины Тодоренко, однако позже решила помириться с ней. Причиной стала всеобщая травля, в которой Дакота не захотела принимать участие. В своем блоге в "Инстаграм" девушка подчеркнула, что все также глубоко не согласна с высказыванием коллеги, но последовавшие за этим гонения на телеведущую очень ее расстроили.

Резонансную ситуацию прокомментировала также активистка из Серпухова Маргарита Грачева, которую искалечил муж-ревнивец. Девушка опубликовала пост в "Инстаграм", где назвала позицию Тодоренко совершенно неправильной и напомнила, что публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова. В то же время девушка осудила "войну", начатую против Регины, и подчеркнула, что не поддерживает травлю.

Против Тодоренко выступили не только простые подписчики и звездные коллеги. После ее заявления глянцевый журнал "Гламур" лишил девушку звания "Женщина года", сообщает "Подмосковье сегодня". Не помогли даже извинения, которые телеведущая уже принесла в своем "Инстаграм".

Кроме того, PepsiCo приняла решение отказаться от рекламы с участием Регины Тодоренко – с этой компанией у телеведущей был контракт на рекламу сок J7. Как сообщил телеканалу "360" директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, такое решение компания приняла именно после высказываний Регины о домашнем насилии.

Также от сотрудничества с девушкой отказался бренд Pampers. В заявлении компании, опубликованном в "Инстаграм", указано, что после слов Тодоренко руководство не видит возможности продолжить сотрудничество с телеведущей.

Однако нашлись и те, кто сразу поддержал девушку. Так, продюсер Яна Рудковская назвала происходящее "Охотой на ведьм" и призвала недоброжелателей прекратить травлю. Популярная телеведущая Ксения Собчак также осудила хейтеров Регины Тодоренко и напомнила, что девушка извинилась за свои слова.