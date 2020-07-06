Башаров воссоединился с семьей после скандала с избиением бывшей жены

Башаров воссоединился с семьей после скандала с избиением бывшей жены
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер провел время с сыном

Марат Башаров, бывшая жена которого неоднократно жаловалась на побои, воссоединился с семьей. Актер отдохнул вместе с четырехлетнем сыном Марселем и опубликовал фото в "Инстаграм".

На снимке Башаров позирует во время готовки. В кадре также оказался сын актера, который сидит на детском мотоцикле. Вероятно, артист проводил время с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, которая также недавно показывала фотографии с отдыха.

"Великолепный папа", "Молодец!! Держись!", "Как здорово отдыхаете! Детвора счастлива!", – похвалили фото Башарова в комментариях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторые пользователи не удержались и подкололи актера за его скандальную репутацию. Он подписал пост: "Готовим, Гоняем". "А кого на этот раз гоняем?" – написал один из них.

Напомним, что бывшие жены Башарова не раз жаловались на побои. Сам актер также не отрицал, что поднимал руку на женщин. Несколько месяцев назад артист поссорился с экс-супругой Шевырковой прямо при ребенке и даже выложил видео в Сеть.

Карина СИРАЗОВА

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