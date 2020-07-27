Артиста возмутило то, что о нем пишут в прессе

Марат Башаров записал видеообращение, в котором опроверг распространившиеся в СМИ публикации о том, что он якобы решил продать квартиру, ранее купленную для жизни с семьей.

Артист назвал эти заявления неправдой и призвал не верить сомнительным публикациям в СМИ. один из исполнителей ролей в фильме "Турецкий гамбит" пояснил, что пятикомнатные апартаменты он подарил своей семье, когда они с Елизаветой Шевырковой были вместе. Башаров написал дарственную, а разговоры о продаже никогда не велись.

"Желтуха, спи спокойно!", – подписал ролик артист.

При этом Марат подчеркнул, что никогда не отнимает то, что подарил. Верные фанаты поспешили поддержать любимца в соцсети.

"Башаров молодец!", "Вы такой классный!", "Как вы мне нравитесь!", "Молодец!", – написали они.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Марат Башаров избавляется от роскошной квартиры в Москве.