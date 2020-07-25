СМИ: Башаров избавляется от роскошной квартиры в Москве

СМИ: Башаров избавляется от роскошной квартиры в Москве
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист жил там вместе с бывшей женой и сыном

Около трех лет назад Марат Башаров купил свою первую квартиру в Москве. Тогда она была предназначена для жизни вместе с семьей: супругой Елизаветой и их сыном Марселем. Однако сейчас, когда отношения завершились, актер решил избавиться от жилья. 

Как удалось выяснить изданию "Стахит", квартира Башарова выставлена на продажу. За роскошные апартаменты, общей площадью около 180 квадратных метров, артист просил 34 миллиона рублей. В ней есть четыре жилых комнаты, а также кухня, объединенная с гостиной, кабинет, гардероб и прачечная. Жилье имеет отдельный выход на крышу, откуда раскрывается живописный вид на Москву. 

Ремонт в жилье сделали во время участия Башарова в телевизионном проекте "Идеальный ремонт". Все комнаты в квартире светлые, с розоватыми оттенками в декоре. 

Сообщается, что Башаров решил продать квартиру, поскольку сейчас все время живет в Подмосковье на даче. 

Напомним, Башаров разошелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой после скандала с рукоприкладством. Актер бил свою супругу во время того, как она была в положении. От своей жены Марату пришлось откупиться. Он до сих пор настаивает, что любит свою экс-супругу и намерен ее вернуть. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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