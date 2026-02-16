Майя Хоук из "Очень странных дел" вышла замуж за Кристиана Ли Хатсона

Свадьба прошла в теплой атмосфере среди семьи

Майя Хоук из "Очень странных дел" вышла замуж на музыканта Кристиана Ли Хатсона: на свадьбе присутствовали родители звезды Ума Турман и Итан Хоук, а также ее коллеги по Stranger Things.

Торжество состоялось в церкви Святого Георгия, продолжившись после церемонии на закрытом приеме в The Players Members Club в теплой атмосфере, передает женский журнал "Клео.ру". Майя остановила выбор на белом платье с жакетом и объемной юбкой, а возлюбленный – на классическом смокинге.

27-летняя Майя познакомилась с Кристианом еще в 2020-м году. Спустя пять лет пара объявила о помолвке.

По словам звездного Итана Хоука, детство дочки выдалось не из простых: он сожалеет о том, что той довелось пережить. Артист говорил, что быть ребенком в известной семье и находиться под пристальным вниманием папарацци – крайне сложно.

Хоть творческий путь Майи не сопровождался сложностями: та проявила себя еще в возрасте четырех лет танцами и исполнением песен.

Кстати, Ума Турман болезненно переживала развод с отцом своих детей: звезда говорила в интервью Опре Уинфри, что берет ответственность за развалившийся брак на себя, так как целиком погрузилась в актерскую работу, которой отдавала всю себя. В конечном счете, говорила тогда актриса, это отразилось на семье.