Норвежская разведка заявила, что Россия совершила кибератаку на дамбу, взяв ее управление под контроль. Это первый случай, когда в Осло заявили о причастности российских хакеров к случившемуся.
По заявлению властей, инцидент случился в апреле. Те, кто взял на себя управление плотиной в Бремангере открыли шлюз и приступили к сбросу 500 литров воды в секунду до тех пор, пока сотрудники объекта не устранили внешнее вмешательство. Сообщается, что после атаки пострадавших не было.
"За последний год мы стали свидетелями изменений в активности пророссийских киберпреступников. Цель подобных операций – повлиять на население, посеять страх и хаос. Наш российский сосед стал еще опаснее", – заявила глава норвежской службы безопасности Беате Гангас.
Российская сторона, в свою очередь, назвала подобные обвинения необоснованными и политически мотивированными. В посольстве в Осло утверждают, что норвежцы сами выдумали атаку на собственную энергетическую инфраструктуру и упомянули ее в ежегодном отчете.
После Гангас заявила, что намеренно обвинила в случившемся Россию, чтобы якобы пресечь дальнейшие атаки российских хакеров.
