Появилось фото неузнаваемого Краско в гробу

Появилось фото неузнаваемого Краско в гробу
Фото: Дни.ру
Актер в последние годы сильно сдал

В Санкт-Петербурге прошли похороны народного артиста России Ивана Краско. Прощание со знаменитостью состоялось в театре им. В.Ф. Комиссаржевской, куда пришло множество коллег, друзей и родственников.

Хоронили актера в открытом гробу, из-за чего было заметно, что в последние годы он сильно сдал и стал практически неузнаваемым. Журналисты показали фото покойного в гробу, на котором можно было заметить, что Краско осунулся, похудел, а от привычных пышных усов не осталось и следа. 

Как сообщают "Дни.ру", прощание с народным артистом посетили Борис Смолкин, актрисы Алена Бикулова, Анастасия Мельникова и Наталья Суркова, дочь актера Георгия Жженова. Михаила Боярского, который был не только другом и коллегой Краско, но также и соседом, на панихиде не было. Тем не менее, он одним из первых отреагировал на его кончину, отметив, что с уходом актера не стало большого куска его жизни.

Известно, что последние дни для Ивана Краско были очень тяжелыми. В конце июля он оказался в реанимации после отказа от еды и воды. Он сильно похудел, перестал нормально ходить, его стали кормить через зонд. Долгое время артист страдал от онкологического заболевания, спасти его не удалось.

Приехать на прощание со знаменитостью смогли не все члены его семьи. Польский внук Ян, сын Андрея Краско, сообщил, что из-за нестабильной ситуации в мире добраться до России не сможет.

Роман ИГНАТОВ |
Источник: Дни.ру
