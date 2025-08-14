Модель Ксения Александрова разбилась в ДТП

Лось стал причиной гибели российской звезды: ей было всего 30 лет
Фото: www.unsplash.com
Жуткая трагедия произошла под Тверью

Российская модель Ксения Александрова, защищавшая честь родной страны на шоу "Мисс Вселенная", лишилась жизни в результате жуткой автокатастрофы. О трагическом инциденте сообщили представители организаторов конкурса на просторах интернет-пространства. 

В их обращении отмечалось, что эффектная брюнетка навсегда запомнилась публике своей красотой, изяществом и внутренней силой, а память о ней будет и дальше вдохновлять тех, кто ее знал.

По данным прессы, авария произошла под Тверью в июле. На дорожное полотно внезапно выскочил лось, который столкнулся с автомобилем, где находилась российская знаменитость.

Удар пришелся в лобовое стекло, и животное серьезно травмировало звезду, сидевшую на переднем пассажирском месте.

С тяжелой травмой головы пострадавшую доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь модели не удалось – 12 августа 30-летняя девушка скончалась.

Фото: соцсети

К слову, ранее стало известно о смерти российского музыканта. Звезде было всего 44 года.

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
