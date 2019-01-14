Нефтяники наплевали на достигнутые договоренности

Топливный бизнес не дремлет. Пока все отдыхали, бензин дорожал. Рост цен начался еще в конце прошлого года.

Так, с 24 декабря по 9 января они порядком взлетели. Теперь литр бензина влетит россиянам в копеечку, и не в одну.

По данным Росстата, серьезно подскочила стоимость дизельного топлива – почти на полрубля – и теперь составляет 47,14 рубля. На 36 коп. подорожал бензин марки АИ-98, до 50,79 рубля.

При этом 19 коп. прибавили АИ-92 и АИ-95. Сейчас литр первого стоит 41,67 рубля, второго – 44,96.

Получается, в среднем бензин стал дороже на 21 коп., что противоречит договоренности российского правительства с нефтяниками. Его председатель Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует топливно-энергетический комплекс, разобраться в сложившейся ситуации.

"Если возникают какие-то отклонения [от уровня цен], особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их [нефтяников], напоминать положения этого соглашения", – цитирует главу кабмина ТАСС.

На несговорчивых оппонентов будут воздействовать антимонопольными мерами и заградительными экспортными пошлинами, подчеркнул Медведев. Второй метод позволяет снизить внутреннюю цену за счет разности между мировой и экспортной пошлиной.