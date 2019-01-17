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Расходы россиян перестали снижаться

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДеньги россиян обесценятся
Население устало экономить

Новый год граждане России отметили с размахом. Об этом свидетельствуют данные об их расходах. В период с 29 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. каждый житель страны потратил в среднем 16 тыс. 135 рублей. Это немногим больше (+0,23%), чем в прошлом году. Но главное, что это первые новогодние праздники за последние 4 года, когда народ не скупился и не урезал бюджет на отдых.

Наиболее разорительным, как и раньше, оказался новогодний стол. На закупку продуктов в крупных супермаркетах ушло 27,1% расходов россиян, проанализировали данные эксперты "Платформы ОФД".

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С удовольствием граждане обедали и вне дома. Причем посещать предпочитали не только заведения фастфуда, но и более дорогие кафе и рестораны. В последних средний чек вырос на 5%, до 1 тыс. 300 – 1 тыс. 350 рублей. 

В салонах красоты россиянки в этот Новый год оставили в два раза больше денег, чем в прошлом. На 13% дороже обошлись путешествия, причем самым популярным зарубежным направлением в период зимних каникул осталась Белоруссия.

Всего же, по подсчетам "Сбербанка", россияне за 10 дней новогодних праздников потратили 1,1 трлн рублей.

Николай ВИКТОРОВ
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