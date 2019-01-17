Деньги россиян обесценятся

Реальная инфляция по итогам года достигнет 10%

Несмотря на рост заработных плат в бюджетном секторе, реальные доходы жителей страны продолжают падать. Эксперты рассказали, как дальше будут развиваться экономические события.



"Официальная статистика (по инфляции) может показать то, что соответствует целевым показателям. Если смотреть на показатели статистики (которые публикует Росстат), то мы увидим очень сильный разрыв между, например, индексом потребительских цен и индексом цен производителей. Вряд ли он может долго сохраняться. Поэтому я бы скорее оценивала реальную инфляцию для потребителей в 2019 г. в районе 7−10%", – считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Ее слова приводит Regnum.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что по итогам нынешнего года инфляция в России будет ниже 5%. "4,3% – это тот прогноз, который у нас был в середине года. Сейчас мы говорим о том, что ниже 5% – это вполне реальные цифры", – сказал чиновник накануне.



По прогнозам экономиста Букиной, цены на некоторые продукты могут вырасти в два раза.

Разница с государственной статистикой объясняется тем, что в официальные показатели инфляции часто включают те товары, которые дорожают медленнее, чем тот круг товаров, который приобретается основной массой населения.

При сохранении роста заработных плат в среднем по стране доходы россиян продолжают снижаться, также напомнила Букина. "Рост заработной платы достигается за счет роста зарплат бюджетников, а если мы обращаемся к частной экономике, то там ситуация намного хуже. Зарплаты не растут. Работу найти трудно. Доходы населения стагнируют и не растут", – добавила она.

Между тем прогноз Банка России относительно инфляции в 2019 г. оказался еще более оптимистичным, чем прогноз МЭР. "Я не вижу причин, по которым инфляция бы не замедлились до 4% к 2020 г." – приводит РИА ФАН мнение руководителя департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александра Морозова. По его словам, оснований для ускорения темпов инфляции в России нет.

Тем временем в Министерстве сельского хозяйства РФ решили изучить реальную ситуацию с ростом цен в отрасли и запросили у товаропроизводителей прогноз роста себестоимости продукции в этом году из-за повышения НДС и акцизов, передает RNS. Ранее в ведомстве говорили, что не ожидают роста цен на продукты питания в 2019 г. выше уровня прогнозной инфляции.