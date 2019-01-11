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Пока все отдыхали: на новогодних каникулах подорожало все

Фото: www.globallookpress.com
С самого начала 2019-го пришлось затянуть пояса

Первые дни наступившего года дорого обошлись жителям нашей страны. В прямом смысле этого слова. Из-за роста НДС на 2% (с 18 до 20) ускорилась инфляция. 

Так, с 1 по 9 января цены взлетели на полпроцента, чего давно не было. Это слишком большая цифра для небольшого срока. Подобный рост наблюдался в ноябре 2018 г. относительно октября, свидетельствуют данные Росстата.

Сопоставимая январской инфляция была зафиксирована лишь в июне 2017 года. В то лето она составила 0,6%. Сильнее всего по карману россиян ударят цены на овощи – огурцы с помидорами и капусту. Их рост зафиксирован в диапазоне от более чем 8,5% до почти 5%. Почти за 10 дней нового года дороже стали лук, картофель, морковь и яблоки, а также куриные яйца и пшено. 

В этот список попала мука. С начала года ее цена увеличилась на 500 руб. за 1 т, до 19,5 тыс. рублей. Рост спровоцировало подорожание зерна в конце 2018-го. Между этими двумя процессами, отметил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, раньше проходило полтора месяца. Сейчас срок сократился до нескольких недель. Вполне логично, что подорожание муки может вызвать скачок цен на хлеб. Однако глава  ИКАР посоветовал не делать поспешных выводов.

"Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока – не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы", – цитирует его "Интерфакс".

Недельная инфляция коснулась также цен на проезд. Билет в метро подорожал на 3,1%, на трамвай – на 3,2%, троллейбус – на 3,7%. Меньше других пострадали пассажиры автобусов. Там проезд вырос всего на 2,2%. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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