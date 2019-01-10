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Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего

Фото: www.globallookpress.com
Прошлый год вылился россиянам в копеечку

Инфляция в стране превысила все ожидания аналитиков. Правда, всего на 0,1%. В результате по итогам ушедшего года она составила 4,3%. Хотя еще в 2017-м данная цифра была гораздо меньше – 2,5%.

Такие данные приводит Росстат, который ранее заявлял, что уровень инфляции совпадет с верхней планкой прогноза Центробанка – 4,2%. Не зашли за границы предполагаемой величины непродовольственные товары и услуги. А вот ценник продуктов в прошлом году заметно ударил по карману россиян, прибавив 4,7%. Особенно подорожал сахар – почти на 30%. Чуть меньше – яйца. Примерно на 10% вырос ценник на мясо и птицу. Подорожали также овощи и фрукты, особенно под конец года. Зато крупы прибавили лишь 1,2%.

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При этом в каждом регионе цены росли по-разному. Например, в прошлом ноябре яйца обошлись в копеечку жителям Удмуртии, Марий Эл, а также Орловской и Калининградской областей.

Кроме продуктовой корзины, дорожали сигареты, бензин и лекарства. Лидером среди последних стал валидол, цена которого в прошлом месяце подскочила аж на 15,2%.
Не обошла стороной эта участь "коммуналку" и проезд. Так, стоимость билета на пассажирский транспорт увеличилась на 4,3%, а на поезда дальнего следования – на 11,6%.​​ Данная тенденция сохранится и в 2019 г., предупреждают экономисты. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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