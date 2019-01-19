Стало известно, что в январе 2019 подорожало больше всего

За отдельные товары теперь придется заплатить больше.

В России выросли цены на сахар, яйца, мясо птицы, а также фрукты и овощи. Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. При этом в целом министр охарактеризовал ситуацию как стабильную.

"Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция", – сообщил Патрушев журналистам в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".

По его словам, ведомство следит за ситуацией с ценами в агропромышленном секторе, передает РИА Новости.

О возможном подорожании некоторых продуктов в 2019 году говорил ранее вице-премьер Алексей Гордеев. При этом он поспешил успокоить россиян, отметив, что в основном цены на продукты не превысят темпы инфляции.

Между тем в исследовании, которое провели аналитики компании "Эвотор", производящей онлайн-кассы, говорится о том, что фрукты и овощи по сравнению с декабрем прошлого года в январе 2019-го стали дороже на 9 процентов. Стоимость самого популярного овоща – картофеля, при этом выросла на 8 процентов.

Цена яиц повысилась на три процента (6,83 рубля за штуку), а рыбы – на два (454,05 рубля за килограмм), сообщили информагентству аналитики.

Есть и хорошая новость. Хлебные продукты подешевели на шесть процентов. Цена за килограмм составляет 71,23 рубля.