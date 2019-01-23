Россиян лишат льгот на электричество

Большие семьи разорятся на счетах за свет

Жителей России принудительно научат экономить электроэнергию. Давить будут на самое чувствительное место – на кошелек. В правительство уже поступили предложения по введению социальных норм потребления электричества, за перерасход – грабительский тариф.

В проекте Минэкономики, который подготовлен ведомством по указанию вице-премьера Дмитрия Козака, прописано, что по базовому тарифу должно оплачиваться до 300 кВт/ч в месяц. В расчетах за следующие 200 кВт/ч будет учитываться повышающий коэффициент. Ну а если кто-то потребляет свыше 500 кВт/ч в месяц, ему придется платить уже по "экономически обоснованному" тарифу, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с проектом.

Понятно, что для ряда регионов, к примеру, на Крайнем Севере, соцнорма будет побольше. Но важно, что она рассчитана на лицевой счет, а не на человека. То есть большим семьям придется труднее всего.

Еще одно предлагаемое новшество – ликвидировать льготы для проживающих в домах с электрическими плитами и для сельского населения. Сейчас для этих категорий применяется понижающий коэффициент 0,7. Минэкономики планирует постепенно его менять, чтобы к 2033 г. разницы для домохозяйств с электрической плитой, газовой или дровяной печкой не осталось.

Первое обсуждение этого плана в правительстве должно состояться уже в среду, 23 января. Но граждан просят не волноваться – по словам помощника вице-премьера Козака Ильи Джуса, инициативу рассмотрят всесторонне, чтобы не допустить "изъянов регулирования".

"Предложения будут обсуждаться с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой", – приводит РИА ФАН утверждения Джуса. Чиновник заверил, что решения "будут приниматься после всестороннего анализа их финансового эффекта для различных категорий населения".

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава правления корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что россияне слишком много тратят электроэнергии.

