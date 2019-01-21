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Представлен новый план увеличения размера пенсий

Фото: Интерпресс/ТАСС
Работающие граждане сами накопят себе на безбедную старость

Внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – вот цель, к которой надо стремиться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в понедельник, 21 января, в ходе парламентских слушаний "Об основных направлениях развития финансового рынка РФ в 2019-2021 гг.".

"Для экономики пенсионные накопления – это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений", – приводит РБК слова Набиуллиной.

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Предполагается, что работающие россияне будут добровольно отчислять определенный процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно повышаться – от 0 до 6% в течение 5 лет.

Средства ИПК будут считаться собственностью граждан, а не государства. При этом они будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений, подчеркнула глава ЦБ.

Более того, участвовать в накоплении ИПК сможет работодатель. Для тех юрлиц, которые станут софинансировать пенсионные накопления сотрудников, будут предусмотрены налоговые льготы.

Планируется, что механизм ИПК заработает с 2020 года. Все работающие граждане будут подключены к нему автоматически. Желающие выйти из программы смогут написать соответствующее заявление.

Николай ВИКТОРОВ
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