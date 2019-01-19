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В ПФР рассказали, кто получит прибавку к пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Озвучены условия повышения пенсий в 2019 году

Речь идет о сумме более тысячи рублей. Как пояснил председатель ПФР Антон Дроздов, самую большую прибавку получили пенсионеры с более высокой зарплатой и пенсией выше 14 тысяч рублей. В основном это жители северных регионов и москвичи. Также вторую фиксированную выплату получат те, кому исполнилось 80 лет. Она составляет 5300 рублей.

Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии, отметил Дроздов в беседе с "Газетой.ру". Речь идет лишь о технической индексации, которая начнется с 1 августа. Для них средняя сумма прибавки равняется 250 рублям. Ее рассчитают согласно страховому стажу и пенсионным баллам.

Что касается россиян, которые ушли на покой, то большей их части, а именно свыше 80 процентов, уже начисляют повышенную пенсию. Остальным начнут платить до конца января.

Как сообщалось ранее, все пенсионеры в этом году получат прибавку выше инфляции.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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