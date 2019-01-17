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Бюджет проиграл от повышения пенсионного возраста

Фото: www.globallookpress.com
В ПФР уточнили, кому сколько добавят в 2019 году

После индексации пенсий с 1 января на 7,05% средняя выплата старикам в РФ составила 14 414 рублей. Многие граждане получили эти деньги еще в конце прошлого года, остальные – обязательно получат до конца текущего месяца. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его данным, дополнительные средства перечислены уже 80% пенсионерам из тех, кому положена индексация. Остальным деньги поступят в ближайшие дни, заверил чиновник.

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Более того, неработающие пенсионеры со стажем от 30 лет в сельском хозяйстве с января получают еще больше – для них увеличен размер фиксированной выплаты на 25%.

"Право на прибавку имеют 1 млн человек. 800 тысяч уже включены в списки. Эти средства им будут выплачены в январе", – сообщил Дроздов в беседе с "Газетой.ру".

Увеличена доплата и для россиян старше 80 лет: "У них по достижении этого возраста автоматически начисляется вторая фиксированная выплата – это 5 300 рублей", – напомнил глава ПФР.

Затем с 1 февраля пересчет в сторону повышения почувствуют граждане, получающие ежемесячные федеральные пособия. Насколько – пока не известно: "Мы сейчас ждем от Росстата индекс инфляции", – пояснил Дроздов.

Дальше ПФР должен произвести перерасчет социальных пенсий и пенсий приравненных категорий. Ожидается, что индексация пройдет в апреле с коэффициентом 2,4. Но точнее тоже объявят позже.

А в августе праздник придет в дом пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. Им пересчитают их баллы по стажу. При этом формула осталась прежней: "Если пенсионер заканчивает работу, то его пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации", – успокоил Дроздов.

В результате в 2019 г. все пенсионеры в России получат прибавку выше размера инфляции. Планируется, что так будет и в следующем году, и так далее. За 6 лет ПФР потратит на пенсионеров более 5 млрд рублей. При этом эффект от повышения пенсионного возраста за этот же период составит всего 3 млрд рублей за счет сокращения числа новых пенсионеров по старости.

"В итоге эффект для бюджета нулевой, экономии нет", – констатировал Дроздов. Каковы ожидания ПФР на более долгий период, чиновник не уточнил.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, как был удивлен негативным отношением общества к предложенной правительством пенсионной реформе.

Николай ВИКТОРОВ
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