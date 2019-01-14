От хорошей жизни: российские пенсионеры вынуждены работать

Новое исследование показало жизнь пожилых людей без прикрас

Из более чем 9 миллионов одиноких российских пенсионеров могут финансово обеспечить себя около половины.

При этом 22% пожилых людей, живущих отдельно от своих близких, продолжают работать – таковы результаты исследования, проведенного специалистами аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра.

Считается, что одиночество среди пенсионеров – общемировая тенденция, поэтому все большую популярность приобретают программы по вовлечению ушедших на покой граждан в активную социальную жизнь.

Эксперты также установили, что 70% пенсионеров-одиночек в России самостоятельно занимаются домашним хозяйством, 59% – следят за своим здоровьем, почти половина – 42% – активно работают на даче, треть – помогают ухаживать за детьми. Кроме того, 24% одиноких пенсионеров имеют хобби, а 17% предпочитают путешествовать.

Помощь одиноко живущим пожилым людям должны оказывать, прежде всего родственники, считают 77% участников опроса НАФИ. Также 42% опрошенных уверены, что решить эту проблему могут специализированные государственные службы, в том числе соцзащита и патронаж. Гораздо меньшее число респондентов думают, что помогать одиноким должны соседи и друзья (21%) или волонтеры (17%).

Опрос НАФИ прошел в ноябре прошлого года, в нем приняли участие 1 тысяча 600 человек из 42 регионов России, отмечает издание "Известия".