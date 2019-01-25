Повышенные пенсии достанутся лишь избранным

Стало известно, кому проиндексируют выплаты с 1 февраля

С начала следующего месяца некоторым категориям льготников повысят социальные выплаты. Размер индексации составит 4,3%. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



"Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний",

– перечислила замглавы правительства, выступая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Кроме того, государство повысит отчисления инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, передает ТАСС. Увеличится и пособие на погребение. В общей сложности прибавку получат более 15 миллионов человек

С этого года в России введен единый порядок индексации социальных выплат. Их поднимают раз в год с 1 февраля. Размер надбавки зависит от уровня инфляции за предыдущий год. В 2018 г. официальная инфляция составила 4,3%, поэтому выплаты были увеличены на ту же цифру. По итогам этого года Центробанк, Минфин и Минэкономразвития ожидают, что инфляция повысится на 5,5%. Так что индексация не покроет реальное увеличение расходов льготников.

С 1 января на 7% повысились пенсии по старости. В среднем они выросли на 1 тыс. рублей. Точная сумма надбавки рассчитывалась индивидуально в зависимости от стажа пенсионера и величины его зарплаты во время трудовой деятельности. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам. Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 г., может составить 25,9 млрд руб., сообщили в правительстве.

Дополнительные меры поддержки были направлены пожилым жителям села. Надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности, получили свыше 803 тысяч человек. Право на доплату предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в сельской местности. В-третьих, он не должен работать, напоминает "Российская газета".

С нового года правительство обещает впервые после долгого времени проиндексировать материнский капитал. Сейчас его размер составляет 453 тыс. рублей. На единовременную выплату могут претендовать родители двух и более детей.