Выбить прибавку к пенсии реально: несколько простых способов

Достаточно собрать необходимые документы, и выплаты увеличатся

Многие граждане пожилого возраста обладают дополнительными основаниями для начисления повышенных пенсий. Однако не все об этом знают. Чтобы получить прибавку к страховой пенсии по старости, нужно принести в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ несколько справок. На их основе государство сделает перерасчет и увеличит выплаты.



В первую очередь, основанием для получения бонусов является наличие детей. Если сдать в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка, то женщинам оно поможет подтвердить продолжительность страхового периода. Речь идет об отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Матерям государство начисляет дополнительные пенсионные баллы: 2,7 за первенца, 5,4 – за второго ребенка и 8,1 балла за третьего и последующих детей, сообщает сайт "В городе N".

Кроме того, свидетельство о рождении пригодится на тот случай, если ребенок пенсионера еще не достиг совершеннолетия или получает образование по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет. В этом случае отпрыск признается иждивенцем, а на содержание каждого иждивенца государство в этом году платит по 1778 рублей в месяц (в сумме не более 5334 рублей).

Вторым документом, который поможет повысить пенсию, является справка, подтверждающая размер пенсии супруга. Нетрудоспособный супруг может быть признан иждивенцем, если его пенсии не хватает для обеспечения собственных потребностей. В этом случае он оказывается на содержании своей второй половины с более высоким доходом. Государство поможет человеку содержать супруга и повысит пенсию. Именно для того чтобы сопоставить доходы пенсионеров, живущих в браке, сотрудникам пенсионного фонда понадобится справка о размере пенсии супруга.

Третьим документом, который может весьма пригодится для пенсионного перерасчета, является судебное решение об установлении фактического места проживания. Если у пенсионера место прописки не совпадает с адресом фактического проживания, в самый раз озаботиться получением такого документа. В некоторых субъектах федерации жителям полагается солидная региональная надбавка. Если же человек зарегистрирован за пределами региона, он не может на нее претендовать. Подтверждение фактического места проживания через суд станет выходом из ситуации.

Людям с городской пропиской, постоянно проживающим в селах или деревнях, справка о фактическом месте проживания позволит получать "сельский" бонус. Если человек более 30 лет трудился в сельском хозяйстве и живет в сельской местности, ему ежемесячно будут выплачивать 1333,55 рубля.

Предоставление в Пенсионный фонд справки об уходе за нетрудоспособным человеком повысит шансы на достойную старость. Период ухода за нетрудоспособным гражданином не указывается в трудовой книжке, но включается в трудовой стаж. За каждый год ухода пенсионеру начислят 1,8 балла. И даже если уход не был оформлен своевременно, справку по месту жительства нетрудоспособного можно получить задним числом.

Наконец, наличие у человека наград дает ему право на дополнительные выплаты. В первую очередь, речь идет о наградах, которые предшествовали присвоению человеку звания "ветеран труда". Подтверждением получения награды будет справка или выписка из приказа (постановления) о награждении.

С 1 января 2019 г. неработающим пенсионерам увеличили выплаты на 7%. В среднем размер денежного довольствия вырос до 15,4 тыс. рублей в месяц. С февраля государство проиндексирует ряд социальных выплат, а с октября – пенсии военным пенсионерам.